مصطفى بكري : تعثر المفاوضات يفتح باب التوتر في مضيق هرمز

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يمر بمرحلة معقدة، حيث تتعثر المفاوضات بالتوازي مع تحركات عسكرية تعكس ضغطًا متزايدًا دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشهد يجمع بين رسائل تهدئة سياسية واستعدادات ميدانية، ما يعكس إدارة أزمة مفتوحة، خاصة مع حساسية مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحل الأقرب قد يكون تسوية جزئية، تشمل تخفيفًا محدودًا للعقوبات مقابل تهدئة، مع عودة النقاش حول الملف النووي في ظروف أكثر تعقيدًا، وربط ذلك بتطورات إقليمية منها الوضع في لبنان.