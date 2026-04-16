مصطفى بكري: لا يستطيع أحد أن يتوقع الأحداث المقبلة بين إيران وأمريكا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الوضع الاقتصادي العالمي معقد، مشيرا إلى أن أمريكا ترى أن العقوبات على إيران قوية، ومن الممكن أن تؤدي لتنفيذ المطالب الأمريكية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الواقع الإقليمي أصبح معقدا، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع الأحدث المقبلة بين إيران وأمريكا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه أيضا هناك مفاوضات تمت في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن جوهر هذا الملف مرتبط بحزب الله ونزع سلاح الحزب، واشتراط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي.