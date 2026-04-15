مصطفى بكري: إعلان ترامب إنهاء الحرب مع إيران خطوة تعكس إدراكًا للمخاطر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران انتهت، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» من المقرر إذاعتها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، كتب الإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على منصة «إكس»، معلقًا على التصريحات، أن إعلان ترامب إنهاء الحرب مع إيران يعكس إدراكًا لمخاطرها وتداعياتها على العالم والداخل الأمريكي.

وأضاف بكري أن فريق ترامب الدبلوماسي كُلف ببذل جهود لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن روسيا أبدت استعدادها لاستلام اليورانيوم المخصب.

واختتم بأن كل طرف قد يدعي تحقيق النصر، إلا أن الأهم هو إنهاء الحرب التي تهدد الاقتصاد العالمي بالانهيار.

وقالت ماريا بارتيرومو، مذيعة «فوكس نيوز»، إن الرئيس ترامب أخبرها بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد انتهت.

وأضافت أن ترامب عبّر عن هذا الموقف خلال مقابلة ستُبث يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن ترامب كلف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولين أمريكيين يناقشون داخليًا تفاصيل اجتماع ثانٍ مع إيران.