ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز لهيئة الأرصاد الجوية، بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة؛ ما يضاعف الإحساس بارتفاع الحرارة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن البلاد بدأت منذ أمس واليوم الدخول في مرحلة تصاعدية لدرجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 34 درجة مئوية، على أن تستمر الزيادة خلال الأسبوع الجاري؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأوضحت منار غانم، أن ذروة الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس، إذ ستتجاوز درجات الحرارة الـ 37 و38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع توقعات بأن تسجل باقي المحافظات قيماً أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت منار غانم أن الموجة الحارة مستمرة لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون ما بين مائلة للحرارة ومعتدلة، بينما تشهد نسب الرطوبة ارتفاعًا تدريجيًا مقارنة بالفترات الماضية، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت منار غانم أن نسب الرطوبة الحالية ما زالت أقل من ذروتها المعتادة في الصيف، لكنها في اتجاه تصاعدي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب السوائل