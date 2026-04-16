مصطفى بكري: تطوير ميناء العريش خطوة نحو مركز لوجيستي إقليمي لمصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما يجري في تطوير البنية التحتية يمثل “لحظة تاريخية” تعيد بها مصر رسم موقعها الإقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث الموانئ وتحويلها إلى مراكز تجارية ولوجيستية عالمية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزير النقل كامل الوزير تفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، ضمن خطة لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تربط الميناء بشبكات السكك الحديدية ومطار طابا، بما يعزز حركة التجارة والصادرات.

وتابع أنه أوجه التحية للتفكير الاستراتيجي، في تنفيذ توجيها الرئيس، وما يتم هو تنفيذ سريع ومبدع.