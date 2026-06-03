التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 حتى الاثنين 15 يونيو الجاري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة فى نسختها الجديدة للعام الجارى 2026 والتى تاتى فى اطار جهود الوزارة لدعم قيم الاسرة المصرية وابراز النماذج الملهمة من الاباء ممن قدموا نماذج متميزة من العطاء وتحمل المسئولية

حيث تم فتح باب التقديم واستقبال طلبات الراغبين فى الترشح و حتى الاثنين 15 من يونيو الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن المسابقة اختيار و تكريم 16 اب قدوة يمثلون نماذج ملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرة متضمنة 10 اباء فئة اب طبيعي وعدد 2 اب ضمن فئة أب لابن من ذوي الإعاقة ممن قدموا جهدا استثنائيا فى رعاية ودمج الابن فى المجتمع مع تميزه فى احد المجالات الرياضية والعلمية – الفنية وعدد 2 اب فئة أب لابن بديل قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من أحدى دور الرعاية" وعدد 2 اب لابن من شهداء القوات المسلحة ووزارة الداخلية كما تتضمن فئات التكريم تكريم عدد من الشخصيات المجتمعية ذات الدور المؤثر فى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية

واشارت وزارة التضامن الاجتماعى ان معايير الاختيار لفئة اب طبيعى اواب لابن من ذوى الاعاقة تتضمن قصة عطاء متفردة تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 عاما وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ، لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- اسوان على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم واهمية تشجيع الابناء على العمل الخاص وتنفيذ مشروعات صغيرة كذلك دعمهم فى اطار المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع

وبالنسبة لفئة الاب الكافل يعد من الشروط والمعايير حصول الابن البديل على مؤهل جامعى والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوج الام يفضل وجود ابناء الى جانب ابناء الزوجة وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوجة إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

هذا ومن المقرر ان يتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الإجتماعي من خلال لجنة محلية بالمديرية لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة المشكلة من قيادات الوزارة والهيئات الشريكة المهتمة والمعنية بالأسرة مع التاكيد أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد الاثنين 15 يونيو 2026 .

هذا وياتى اطلاق وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة الأب القدوة تزامنا مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به فى 21 يونيو من كل عام، و فى إطار ما تقدمه الوزارة من برامج ومبادرات تعمل على دعم الكيان الأسرى وترسيخ دور الأب في الأسرة المصرية حيث تستهدف مبادرة الأب القدوة التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة و الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.