مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الوقوف لساعات طويلة أمام البوتاجاز مهمة مرهقة للكثير من ربات البيوت، لذلك تبحث الأسر عن وجبات خفيفة وسريعة تمنح الشعور بالشبع وتوفر العناصر الغذائية اللازمة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو وقت طويل في المطبخ.

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

وفيما يلي مجموعة من الأكلات الصيفية اللذيذة التي يمكن إعدادها بسهولة خلال دقائق، للشيف رباب العمدة.

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

سلطة التونة بالخضروات

تعد سلطة التونة من أسرع الوجبات الصيفية وأكثرها فائدة، حيث تحتوي على البروتين وأحماض أوميجا 3، ويمكن تحضيرها بخلط التونة مع الخيار والطماطم والخس وعصير الليمون للحصول على وجبة مشبعة ومنعشة.

سلطة الفتوش

تعتبر من أشهر الأطباق الصيفية في المطبخ العربي، وتجمع بين الخضروات الطازجة والخبز المحمص، مما يجعلها وجبة خفيفة وغنية بالألياف والفيتامينات.

الزبادي بالخيار

وجبة منعشة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار، ويمكن تقديمها بجانب أي طبق رئيسي أو تناولها كوجبة خفيفة خلال اليوم.

سندويتشات الدجاج البارد

يمكن الاستفادة من بقايا الدجاج المشوي أو المسلوق وتحضير سندويتشات سريعة مع الخس والطماطم والجبن، لتكون خياراً مناسباً للغداء أو العشاء.

سلطة المكرونة الباردة

من الأطباق المحببة في الصيف، ويتم إعدادها بمكرونة مسلوقة ومبردة مع الذرة والفلفل الملون والزيتون وقطع الجبن، ثم تخلط بصلصة خفيفة حسب الرغبة.

الجبن مع الخضروات الطازجة

طبق بسيط لا يحتاج إلى أي طهي، ويضم أنواع الجبن المختلفة مع الخيار والطماطم والفلفل الملون والزيتون، ويمكن تقديمه مع الخبز الأسمر.

البطاطس المسلوقة بالليمون

بعد سلق البطاطس وتركها تبرد قليلاً، يمكن تقطيعها وإضافة عصير الليمون والبقدونس والكمون إليها للحصول على طبق صيفي خفيف ولذيذ.

سلطة الحمص

توفر البروتين النباتي والألياف، ويمكن تحضيرها بسهولة من الحمص المسلوق مع الطماطم والخيار والبقدونس وعصير الليمون.

البطيخ مع الجبن الأبيض

من أشهر الوجبات الصيفية في العديد من الدول العربية، حيث يجمع هذا الطبق بين الترطيب والطعم اللذيذ والشعور بالشبع في الوقت نفسه.

لفائف التورتيلا بالخضراوات

يمكن حشو خبز التورتيلا بالجبن والخس والخيار والجزر المبشور ولفه بسهولة للحصول على وجبة سريعة مناسبة للأيام الحارة.

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