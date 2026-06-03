قيمة استثنائية مقابل سعر .. أفضل ساعة ذكية بميزات ثورية في 2026

تتمتع شركة جوجل بسجل حافل في تسريب معلومات الأجهزة ويعد أبرزهم أحدث تسريب لساعة Pixel Watch 5 قبل إطلاقها بوقت طويل.

ساعة Pixel Watch 5

تعد أبرز ميزات ساعة Pixel Watch 5 هي معيار الحماية من دخول الماء والغبار IP68، الذي يحمي مكونات ساعة Pixel Watch 5 الداخلية ومن المتوقع أن تأتي الساعة بمقاس 45 مم، مما يؤكد أن حجمها سيكون مماثلاً لحجم ساعة Pixel Watch 4 الأكبر حجماً.

ميزات ساعة Pixel Watch 5

تؤكد باقي العلامات وجود مستشعر لمعدل ضربات القلب، وشريحة UWB، ومستشعر للنبض، ومستشعر لنسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستشعر لتتبع درجة حرارة الجلد وشريحة Tensor مخصصة بدلاً من معالجات Qualcomm Snapdragon التي كانت موجودة في جميع ساعات Pixel السابقة ومن المرجح أن تتوافق هذه الطرازات مع أحجام وخيارات اتصال مختلفة، بما في ذلك طرازات تدعم Wi-Fi وLTE.





ميزات ساعة Pixel Watch 5



ليس التوقيت مفاجئاً بشكل خاص. فقد اعتادت جوجل الإعلان عن ساعات Pixel الجديدة بالتزامن مع هواتف Pixel الرائدة، ومن المتوقع بالفعل إطلاق سلسلة Pixel 11 في وقت لاحق من هذا العام.

الأمر المثير للاهتمام هو أن ظهور BIS يأتي بعد واحدة من أغرب التسريبات التي رأيناها منذ فترة.

كالعادة، لم يتم الكشف عن المواصفات النهائية ويبدو أن ساعة جوجل الذكية القادمة تسير على المسار الصحيح لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع عائلة هواتف Pixel 11.

أما عن سعر ساعة Pixel Watch 5 فلم تعلن عنها شركة جوجل رسمياً ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأخير من عام 2026 زمن المتوقع أن تحافظ جوجل على نفس السياسة التسعيرية للإصدار السابق نسخة 41 مم (Wi-Fi): تبدأ من 349 دولاراً أمريكيا.