أحمد موسى بعد فتح إيران مضيق هرمز : هزيمة كبرى وإستسلام وذل وعار

علق الإعلامي أحمد موسي ، على قرار إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار فى لبنان.

وكتب أحمد موسي عبر حسابه بموقع أكس:بعد الإذلال إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية .

أخيرااا سقطت ورقة المضيق وسيؤثر القرار على خفض أسعار البترول فوراااا .



وتابع :واضح أن إيران استسلمت للشروط الأمريكية وستسلم اليورانيوم المخصب

ولا تحصل على النووي .

كان من الأول الإستسلام بدلا من الدمار والخراب .. سيبكم من العنتريات الفارغه .

و أضاف:إيران هزمت شر هزيمة وتحتاج ٣٠ سنة لتبني ما دمر فى الحرب ،مش عايز أسمع كلمة إنتصار بل هزيمة كبري وإستسلام وذل وعاااار لإيران.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن المضيق، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، أصبح مفتوحًا أمام السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، بعد أسابيع من التوترات العسكرية التي أدت إلى تعطيله وتهديد إمدادات النفط عالميًا.



ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرًا بشكل مباشر على الأسواق الدولية. ومع إعادة فتحه، تراجعت المخاوف بشأن نقص الإمدادات، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار النفط.



بالتزامن مع هذا الإعلان، سجلت أسعار النفط هبوطًا حادًا بعد أن كانت قد تجاوزت مستويات مرتفعة خلال ذروة التصعيد، حيث انخفضت بنحو 8 إلى 9% لتعود إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط تفاؤل المستثمرين بعودة الاستقرار النسبي.

كما شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الانتعاش، مع صعود مؤشرات الأسهم الرئيسية، في ظل تراجع المخاطر الجيوسياسية التي كانت تضغط على الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع الماضية..