قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد موسى بعد فتح إيران مضيق هرمز : هزيمة كبرى وإستسلام وذل وعار

أحمد موسي
أحمد موسي
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد موسي ، على قرار إيران بفتح مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار فى لبنان.

وكتب أحمد موسي عبر حسابه بموقع أكس:بعد الإذلال إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية .
أخيرااا سقطت ورقة المضيق وسيؤثر القرار على خفض أسعار البترول فوراااا .


وتابع :واضح أن إيران استسلمت للشروط الأمريكية وستسلم اليورانيوم المخصب 
ولا تحصل على النووي .
كان من الأول الإستسلام بدلا من الدمار والخراب .. سيبكم من العنتريات الفارغه .

و أضاف:إيران هزمت شر هزيمة وتحتاج  ٣٠ سنة لتبني ما دمر فى الحرب ،مش عايز أسمع كلمة إنتصار بل هزيمة كبري وإستسلام وذل  وعاااار لإيران.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن المضيق، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، أصبح مفتوحًا أمام السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، بعد أسابيع من التوترات العسكرية التي أدت إلى تعطيله وتهديد إمدادات النفط عالميًا. 


ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرًا بشكل مباشر على الأسواق الدولية. ومع إعادة فتحه، تراجعت المخاوف بشأن نقص الإمدادات، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار النفط.


بالتزامن مع هذا الإعلان، سجلت أسعار النفط هبوطًا حادًا بعد أن كانت قد تجاوزت مستويات مرتفعة خلال ذروة التصعيد، حيث انخفضت بنحو 8 إلى 9% لتعود إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط تفاؤل المستثمرين بعودة الاستقرار النسبي.

كما شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الانتعاش، مع صعود مؤشرات الأسهم الرئيسية، في ظل تراجع المخاطر الجيوسياسية التي كانت تضغط على الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع الماضية..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

بسبب حصاد القمح وتوريده.. إحالة مخالفات بمحافظتي المنيا وقنا للنيابة العامة

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول "مستقبل المتحف المصري"

التضامن :" مودة" ينظم معسكرا تدريبياً بالتعاون مع مبادرة "رجل" في المنيا

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد