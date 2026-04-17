إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح مضيق هرمز بالكامل لمرور جميع السفن التجارية وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال عراقجي في تصريحات له : الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأشار عراقجي إلى أن عبور السفن في مضيق هرمز سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل منظمة الموانئ الإيرانية.

ومن جانبه ذكر مساعد وزير الخارجية الإيراني أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل جميع مناطق النزاع من لبنان إلى البحر الأحمر.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على إلتزام بلاده بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لكن قد نتخذ ترتيبات جديدة بشأن الأمن والعبور.