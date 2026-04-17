النقد الدولي : إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز عواقبه الاقتصادية وخيمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، قال إن الحرب أدت إلى إضعاف سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج في المنطقة والعالم.



وأضاف صندوق النقد الدولي، أن إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز كانت لهما عواقب اقتصادية مباشرة، وأن الآفاق الاقتصادية بالمنطقة تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين وتعتمد على أمد الحرب وشدتها.

وتابع صندوق النقد، أن إطالة أمد القتال في المنطقة ستؤدي لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعميق الاضطرابات التجارية، ونتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط بشكل حاد ليصل إلى 1.4% هذا العام.



