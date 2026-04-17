صندوق النقد يتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بشكل حاد

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بشكل حاد ليصل إلى 1.4% هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن إطالة أمد القتال في المنطقة ستؤدي لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعميق الاضطرابات التجارية.

وأضاف صندوق النقد الدولي: الآفاق الاقتصادية في المنطقة تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين وتعتمد على أمد الحرب وشدتها.

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج النفط والغاز كانت لهما عواقب اقتصادية مباشرة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب أدت إلى إضعاف سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج في المنطقة والعالم.