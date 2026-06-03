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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت ويؤكد تضامنه الكامل معهما

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت
أ ش أ

 أدان الأردن، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت بما فيها مطار الكويت الدولي؛ مما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين والكويت، وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان أصدرته اليوم / الثلاثاء / - تضامن الأردن المطلق مع البحرين والكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.

‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الكويت بوفاة أحد الأشخاص جراء الاعتداءات، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت

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