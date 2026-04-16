رئيس التحرير
طه جبريل
باكستان تتلقى ملياري دولار من السعودية لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي

أ ش أ

أعلن البنك المركزي الباكستاني، اليوم الخميس، أن باكستان تلقت ملياري دولار من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمملكة.

ويأتي ذلك عقب قرار المملكة العربية السعودية تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لباكستان، تهدف إلى مساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وصرح وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى نحو 18 مليار دولار من الاحتياطيات بحلول نهاية السنة المالية.

ومن جانبه، أعرب شهباز شريف عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لباكستان، وذلك خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وأشاد شهباز شريف بالدعم الاقتصادي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وقال "أعرب عن خالص تقديري لدعم المملكة المستمر لاستقرار باكستان الاقتصادي، مع التأكيد على العلاقة الدفاعية والأمنية المتميزة بين بلدينا".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده الراسخ مع المملكة، معربا عن تقديره العميق لصبر المملكة وضبطها للنفس، في ظل القيادة الحكيمة في هذه الظروف الصعبة".

وأطلع شهباز شريف القيادة السعودية على الجهود الدبلوماسية الباكستانية الأخيرة، وقال "أكدت مجددا التزام باكستان الراسخ بتعزيز مساعيها لحث كل من الولايات المتحدة وإيران على التوصل

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للمملكة العربية السعودية في إطار جولته التي تشمل ثلاث دول، وسط جهود تفاوضية حثيثة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

