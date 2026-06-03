بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين

واصل مطار القاهرة الدولي، تحقيق مؤشرات إيجابية في حركة الركاب والطيران خلال شهر مايو 2026، حيث استقبل وودّع أكثر من 2.2 مليون مسافر.

وبلغ إجمالي عدد الركاب خلال الشهر 2,225,405 راكب، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 17,480 رحلة. وسجّل المطار 1,060,831 راكبًا مغادرًا على متن 8,778 رحلة، مقابل 1,164,574 راكبًا قادمًا من الخارج على متن 8,702 رحلة جوية.

وصرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن استمرار مطار القاهرة الدولي في تنفيذ خطط التطوير والتحديث يأتي لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، ودعم قدرته على تقديم تجربة سفر متكاملة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.