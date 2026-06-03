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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التكامل بين مؤسسات الدولة.. وزيرة التضامن تلتقي أعضاء النواب والشيوخ

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من  النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور  هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي،  خليل محمد خليل رئيس الادارة المركزية لشئون الاشخاص ذوى الاعاقة، و داليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي  و محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع  النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزا  لاليات  التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة .

بحث اللقاء عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب للوزارة  الخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم ، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة .

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  حرصها على عقد تلك اللقاءات مع السادة النواب، والعمل على بحث كافة الطلبات ودراستها من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء  المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة  من تجربة "بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي  تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية منها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصرى لتوفير الخدمات المالية  عبر فروعه التي وصلت الي 4200 فرع علي مستوي الجمهورية، لتحقيق الانتشار السريع والوصول لكافة المستهدفين بكافة المحافظات.

كما اشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى جهود الوزارة  فى ملف منظومة  كفالة الاطفال بنظام الاسر البديلة الكافلة  والتوسع فى منظومة الكفالة تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال فاقدى الرعاية الاسرية 

  ومن جانبهم توجه  النواب بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتوجيه المسئولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات لخدمة المواطنين .

وزيرة التضامن النواب الأستاذ

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