أستاذ تمويل: مصر شريك رئيسي في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي بأفريقيا

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن العلاقات المصرية التنزانية تمثل نموذجًا متطورًا للتعاون بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنها تشهد نموًا مستمرًا وتتجه نحو شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.

أهمية الدور المصري

وأوضح هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة الحياة أن هذا النوع من التعاون يعكس أهمية الدور المصري داخل القارة الأفريقية، خاصة في ظل امتلاك مصر خبرات وإمكانات واسعة في مجالات التنمية والاستثمار يمكن أن تسهم في دعم خطط الدول الأفريقية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدراتها.

تنفيذ المشروعات التنموية

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تستفيد من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، بينما تفتح هذه الشراكات أمام مصر فرصًا جديدة لتعزيز حضورها الاقتصادي بالقارة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية.

دعم قضايا القارة الأفريقية

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا القارة الأفريقية والتعبير عن تطلعات شعوبها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانتها كشريك أساسي في جهود التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.