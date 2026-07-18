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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ «مستقبل وطن»: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تؤكد التزام مصر بدعم استقرار أفريقيا وتعزيز التكامل القاري

هاني عبد السميع
هاني عبد السميع
محمد الشعراوي

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ولقاءه بالرئيسة سامية صولوحو حسن، تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في أفريقيا.

وقال «عبد السميع»، في بيان، اليوم السبت، إن العلاقات بين مصر وتنزانيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل، وتشهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز الحضور المصري في القارة الأفريقية والانفتاح على مختلف فرص التعاون مع الأشقاء.

 التنسيق السياسي بين البلدين 

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيسة سامية صولوحو حسن يعكس مستوى التنسيق السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، ويؤكد توافق الرؤى بشأن دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي تواجه القارة، بما في ذلك قضايا التنمية المستدامة والأمن المائي ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأضاف أن مشروع سد جوليوس نيريري يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون المصري التنزاني، وأحد أبرز المشروعات التنموية التي نفذتها الشركات المصرية خارج الحدود، حيث يعكس القدرات الفنية والهندسية المصرية، ويؤكد التزام القاهرة بدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية من خلال مشروعات استراتيجية تسهم في توفير الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا بلغ نحو 51 مليون دولار، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة والدواء، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويدعم أهداف التنمية في البلدين.

وأكد «عبد السميع» أن التحركات المصرية في أفريقيا لم تعد تقتصر على الجانب السياسي، بل أصبحت تقوم على رؤية شاملة تجمع بين التنمية والاستثمار ونقل الخبرات وبناء القدرات، وهو ما عزز من مكانة مصر كشريك موثوق لدى العديد من الدول الأفريقية، ورسخ دورها في دعم مسيرة التنمية بالقارة وفق نهج يقوم على التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة الزخم للعلاقات مع الدول الأفريقية، واستعادة الدور المصري التاريخي داخل القارة، من خلال سياسة خارجية متوازنة تستند إلى الحوار والتعاون وتبادل المنافع، بما يعزز من قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية الراهنة.

وشدد على أن تعزيز العلاقات مع تنزانيا يمثل إضافة مهمة لمسار التعاون المصري الأفريقي، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات كبيرة وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين القاهرة ودار السلام من شأنه أن يسهم في دعم جهود التكامل القاري، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تحمل رسائل سياسية وتنموية مهمة، تؤكد أن مصر ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الأشقاء في أفريقيا، انطلاقًا من إيمانها بأن مستقبل القارة يرتكز على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة.

هاني عبد السميع مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية تنزانيا المتحدة

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