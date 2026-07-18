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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: تحركات الرئيس السيسي تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي لدول أفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ شراكات استراتيجية مع دول القارة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

دعم استقرار وتنمية القارة الإفريقية

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان له، أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا خلال الزيارة يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لدى البلدين للارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، وتدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات بما يحقق التنمية المستدامة للشعبين.

وأشار محمود حسين طاهر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي التزام مصر بتعزيز الشراكة مع تنزانيا يعكس نهجًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية، يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، خاصة مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والاتصالات، والطاقة، والتعليم، والصحة.

توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأن مستقبل القارة يعتمد على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات، وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في رفع معدلات النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الدول الأفريقية.

وثمّن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأكيد الرئيس السيسي ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتقدم في أفريقيا، مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون ترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب استمرار التنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز جهود السلم والتنمية، ودعم مؤسسات الدول الوطنية.

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عززت من مكانة مصر داخل القارة الأفريقية، ورسخت دورها كشريك رئيسي في دعم التنمية وتحقيق التكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة إلى تنزانيا ستنعكس إيجابًا على مسار العلاقات الثنائية، وستدعم جهود بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة الأفريقية بأكملها.

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