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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان على أعتاب المنتخب الفرنسي لتدريب الديوك خلفاً لـ ديشامب

زيدان
زيدان
حسام الحارتي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أنّ مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان بات على أعتاب تولّي المقاليد الفنية للمنتخب الفرنسي.

وذكرت التقارير أنّ زيدان سيخلف ديدييه ديشامب الذي سيرحل عن صفوف "الديوك" بعد مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

ومن المرجّح أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تعاقده مع زيدان خلال شهر يوليو الحالي. 

وسيقود زيدان (54 عاماً) المنتخب الفرنسي في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية، وبطولة أمم أوروبا (يورو 2028)، وكأس العالم 2030.

وحسب التقارير فقد أنهى المدرب الفرنسي تشكيل طاقمه التدريبي.

ويُعدّ زيدان أحد أنجح المدربين في تاريخ ريال مدريد الإسباني، إذ تولّى تدريب الفريق الملكي في مناسبتين، وأحرز العديد من الألقاب والتي من أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

ويملك الفرنسي مسيرة حافلة بالإنجازات والتتويجات كلاعب سواء مع الأندية التي احترف في صفوفها أو المنتخب الوطني الذي حمل ألوانه في 108 مباريات دولية سجّل خلالها 31 هدفاً.

مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان زيدان مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان

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