قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الأرجنتين : ميسي الأصل وقدوة الجميع .. والجماهير تطالبنا باللقب
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعزز التواجد المصري وتفتح أسواقًا استثمارية واعدة في أفريقيا

النائب محمد ثروت عكاشة
النائب محمد ثروت عكاشة
معتز الخصوصي

ثمن النائب محمد ثروت عكاشة الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية لترسيخ الهوية الإفريقية لمصر، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة السمراء، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات اليوم، أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد طفرة غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن إفريقيا لم تعد مجرد امتداد جغرافي وتاريخي لمصر، بل باتت تمثل "السوق الجديد الواعد" للاستثمارات والصادرات المصرية.

وأضاف أن القارة السمراء غنية بالموارد الطبيعية الهائلة التي تفتح آفاقًا واسعة للتبادل التجاري المشترك، ما يسمح بنفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى هذه الأسواق الواعدة والتعامل مع احتياجاتها المتنامية.

 الطفرة غير المسبوقة

وأكد النائب أن مصر، بفضل الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها في تطوير بنيتها التحتية من شبكات طرق وموانئ ومناطق صناعية، أصبحت مؤهلة تمامًا لتكون "همزة الوصل" الاستراتيجية وبوابة رئيسية لربط الموارد الإفريقية بالأسواق الأوروبية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه البنية التحتية المتطورة لا تخدم حركة التصدير وحسب، بل تمثل أيضًا عامل جذب قوي للمستثمرين ورجال الأعمال الأفارقة لضخ استثماراتهم داخل مصر، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز والتسهيلات اللوجستية المتاحة.

وأكد أن قوة مصر الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تلاحمها مع قارتها، وأن زيارة الرئيس لتنزانيا تصنع واقعًا جديدًا من التكامل الاقتصادي الذي يسهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لجميع شعوب القارة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد وصل ،  بسلامة الله، إلى مطار جوليوس نيريري الدولي بمدينة دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المُتحدة، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول السيد محمود ثابت كومبو، وزير الخارجية التنزاني، والسفير شريف إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في تنزانيا.

النائب محمد ثروت عكاشة مجلس النواب البرلمان الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد