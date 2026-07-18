برلمانية تطالب باحتساب خبرة معلمي الحصة في التعيين ومراجعة معايير الاختبارات

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف معلمي الحصة يتجاوز مسألة التعيين، ويرتبط بضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها المعلمون خلال سنوات عملهم داخل المدارس، مشيرة إلى أن استعانة الدولة بهم لسد عجز المعلمين يعكس ثقتها في قدرتهم على أداء العملية التعليمية، وهو ما يستوجب احتساب هذه الخبرات ضمن معايير المفاضلة في مسابقات التعيين.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن تحقيق العدالة لا يعني المساواة بين من يمتلك خبرة عملية طويلة ومن لم يسبق له التدريس، مؤكدة أن الخبرة تمثل قيمة مهنية يجب الحفاظ عليها، وأن إهدارها ينعكس سلبا على منظومة التعليم، داعية إلى إعادة النظر في معايير اختبارات التعيين بحيث تركز على الكفاءة التربوية، وإدارة الفصل، والتواصل مع الطلاب، مع الاكتفاء بالكشف الطبي لإثبات اللياقة الصحية.

احتساب سنوات العمل بالحصة

وكشفت فارس عن تقدمها باقتراح برغبة يتضمن احتساب سنوات العمل بالحصة ضمن عناصر التقييم في مسابقات التعيين، إلى جانب مراجعة معايير الاختبارات، واستحداث برنامج للتأهيل والتقييم المهني لمعالجة أوضاع معلمي الحصة، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بوضع إطار قانوني ينظم أوضاع معلمي الحصة، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم وربطها بخطط سد العجز في المدارس، مؤكدة أن تقدير خبرات المعلمين وتوفير الحماية الاجتماعية والدخل المناسب لهم يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة الوظيفية والحفاظ على كفاءة المنظومة التعليمية.