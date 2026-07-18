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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يدعو لتعزيز الوعي الرقمي في الشباب لمواجهة بلبلة السوشيال ميديا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ،  أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذا حدين، موضحا انه بالرغم من دورها المهم في تسهيل التواصل ونقل المعلومات، إلا أن الاستخدام غير المسؤول لها أدى إلى انتشار الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

المنظومة الأخلاقية والقيم المجتمعية

وأشار السكري إلى أن التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا لا تقتصر على الجانب المعلوماتي فقط، بل تمتد إلى المنظومة الأخلاقية والقيم المجتمعية، من خلال الترويج لبعض السلوكيات الدخيلة والمحتويات غير المناسبة، فضلًا عن تأثيرها على تماسك الأسرة المصرية نتيجة الإفراط في استخدامها وما يسببه ذلك من عزلة اجتماعية وضعف في الروابط الأسرية.
 

مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا

وأضاف أن بعض المنصات أصبحت بيئة خصبة لإثارة الفتن ونشر خطاب الكراهية والاستقطاب، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصة الشباب، وتكثيف الجهود التوعوية لحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا.

وشدد النائب عادل السكري على أهمية التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المرتبطة بالسوشيال ميديا مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة.

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