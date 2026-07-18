أمين تنظيم حزب الجيل يطالب بخطة وطنية لمواجهة فوضى المنصات

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر ما زالت بحاجة إلى الوصول للطريقة المثلى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم المجتمع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن الاستفادة الحالية من هذه المنصات لا تزال أقل من المأمول، باستثناء بعض الاستخدامات التجارية.

وقال قاسم إن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك قدرة هائلة على تشكيل الرأي العام في وقت قصير، كما يمكن أن تتحول إلى أداة لنشر الشائعات وإثارة الفتن والتأثير السلبي على منظومة القيم والأخلاق بالسرعة نفسها، وهو ما يتطلب وجود رؤية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع لتعظيم الاستفادة من هذه المنصات وتوجيهها لخدمة التنمية وترسيخ قيم العمل والأخلاق والانتماء.

وأضاف أن تعزيز الاستخدام الإيجابي للسوشيال ميديا لم يعد مجرد واجب مجتمعي، بل أصبح ضرورة لمواجهة الحملات المضادة التي تروج لأفكار وسلوكيات ضارة وهدامة، وتؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع والاقتصاد.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن هناك أزمة على مستوى الأفراد في إدراك خطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى تكرار وقائع إساءة الاستخدام التي تنتهي في بعض الأحيان بعقوبات جنائية، سواء بالحبس أو الغرامة، بسبب نشر محتوى مخالف للقانون.

إطلاق برامج توعية مستمرة لرفع الوعي

وشدد قاسم على أهمية إطلاق برامج توعية مستمرة لرفع الوعي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن الفضاء الإلكتروني بلا ضوابط أو رقابة هو اعتقاد خاطئ، وأن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات يجب أن يكون جزءًا من خطة الدولة لحماية المجتمع وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.