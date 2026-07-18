محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمراكز والقرى

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، ومراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة، لضمان انتظام العمل والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا على أرواح المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء والوحدات المحلية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي بحزم للتوصيلات غير القانونية، حفاظًا على المال العام واستقرار منظومة الكهرباء.