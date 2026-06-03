يعود لعام 2021.. الأوقاف تنفي حداثة فيديو متداول عن تضرر أسر بالقليوبية

تابعت وزارة الأوقاف مقطعًا مصورًا تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوحي بتضرر عدد من الأسر الكريمة في محافظة القليوبية من هيئة الأوقاف المصرية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المقطع المتداول يعود تاريخه إلى عام ٢٠٢١، أي أنه ليس حديثًا؛ ولم يستجد شيء في هذا الموضوع كي يثار من جديد.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على أبناء الوطن الكرام وعلى استقرار حياتهم ومعايشهم.

كما تهيب بالجميع تقصي الحقيقة قبل النشر والتداول، والرجوع إلى الوزارة والجهات التابعة لها للاستفسار والتوضيح عند الاحتياج.