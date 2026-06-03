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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح مهمة من استشاري حساسية ومناعة بشأن استخدام المراوح والتكييفات

مجدي بدران
مجدي بدران
البهى عمرو

وجه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، للأهالي أثناء استخدام المراوح والتكييفات بعد الاستحمام، موضحا أن التباين الشديد في درجات الحرارة بشكل يومي يسبب مشكلات لبعض الفئات من الناس.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين يعانون من نقص في المناعة أو أمراض مزمنة، تواجههم مشكلات كثيرة من درجات الحرارة المختلفة خاصة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا: لازم المياه تكون دفئة متوسطة، والتنشيف بشكل جيد بعد الاستحمام مباشرة.

وأضاف الدكتور مجدي بدران: لازم نهوي العربية قبل ركوبها، والإكثار من تكييف السيارات يتسبب في مشكلات، وبالنسبة لاستخدام التكييف أو المروحة أفضل فهذا متوقف على درجة حرارة المكان وصحة الشخص نفسه، فعندما تكون درجة الحرارة فوق 35 يفضل التكييف، وفي حالة إن درجات الحرارة معتدلة يفضل المروحة.

المناعة مجدي بدران صدى البلد

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