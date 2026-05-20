قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
الأرصاد تعلن انكسار الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط للرياح يلطف الأجواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت شعار «العمل ينقذ أرواح»..قسم الميكروبيولوجي والمناعة بطب الزقازيق يُنظِّم فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

نظَّم قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي تحت شعار «العمل ينقذ أرواح»، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة مكافحة العدوى، ونشر الممارسات الوقائية السليمة للحد من انتشار الأمراض، بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرعاية وحضور الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة جيهان الشناوي رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية، ومشاركة نخبة من أساتذة القسم.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هلال عفيفي أهمية نشر الوعي الصحي بين الطلاب داخل الجامعات، باعتبار أن الثقافة الصحية تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء جيل واعٍ قادر على الحفاظ على صحته وصحة المجتمع من حوله، مشيرًا إلى أن الالتزام بالعادات الصحية السليمة، وعلى رأسها غسل الأيدي، يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار العدوى وتعزيز بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي والمنشآت الطبية.

اضافت الدكتورة حنان النحاس حرص جامعة الزقازيق على دعم وتنظيم الفعاليات الصحية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية السليمة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة ونشر الثقافة الصحية بين الطلاب والعاملين، يُعدُّ خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى وحماية صحة الأفراد، وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية داخل المؤسسات التعليمية والطبية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية في نشر الوعي بمفاهيم مكافحة العدوى، من خلال تنظيم الندوات والأنشطة العلمية التي تسهم في إعداد كوادر طبية واعية وقادرة على تطبيق معايير السلامة والوقاية بكفاءة.

وقد تناولت المحاضرات أهمية الالتزام بالإجراءات الصحيحة لغسيل الأيدي باعتبارها من أهم وسائل الوقاية من العدوى والحد من انتقال الأمراض، مع التأكيد على دور التوعية الصحية في حماية الأفراد والمجتمع، خاصة داخل المؤسسات الطبية والتعليمية، وذلك بحضور الأستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والأطباء الامتياز، وهيئة التمريض، والعاملين بالمستشفيات، وسط تفاعل كبير من الحضور مع الأنشطة التوعوية والمحاضرات المقدمة خلال اليوم.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المحاضرين المشاركين تقديرًا لجهودهم العلمية والتوعوية المتميزة في إنجاح فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي ونشر ثقافة الوقاية ومكافحة العدوى.

جامعة الزقازيق لغسيل الأيدي حرص الجامعة الممارسات الوقائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

هنا الزاهد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: تطوير مستمر لقدرات العاملين بهيئة الاستثمار كجزء من تقديم تجربة مميزة وذكية للمستثمرين

سكر

تداول السكر إلكترونيا عبر البورصة السلعية.. الحكومة تبدأ أولى الجلسات بعد عيد الأضحى

سعر الفائدة

يحسمه البنك المركزي غدا.. مصير سعر الفائدة بين قرارات لجنة السياسيات النقدية..ما القصة؟

بالصور

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد