تحت شعار «العمل ينقذ أرواح»..قسم الميكروبيولوجي والمناعة بطب الزقازيق يُنظِّم فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي

نظَّم قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي تحت شعار «العمل ينقذ أرواح»، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة مكافحة العدوى، ونشر الممارسات الوقائية السليمة للحد من انتشار الأمراض، بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرعاية وحضور الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة جيهان الشناوي رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية، ومشاركة نخبة من أساتذة القسم.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هلال عفيفي أهمية نشر الوعي الصحي بين الطلاب داخل الجامعات، باعتبار أن الثقافة الصحية تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء جيل واعٍ قادر على الحفاظ على صحته وصحة المجتمع من حوله، مشيرًا إلى أن الالتزام بالعادات الصحية السليمة، وعلى رأسها غسل الأيدي، يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار العدوى وتعزيز بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي والمنشآت الطبية.

اضافت الدكتورة حنان النحاس حرص جامعة الزقازيق على دعم وتنظيم الفعاليات الصحية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية السليمة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة ونشر الثقافة الصحية بين الطلاب والعاملين، يُعدُّ خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى وحماية صحة الأفراد، وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود مصطفى طه أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية داخل المؤسسات التعليمية والطبية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية في نشر الوعي بمفاهيم مكافحة العدوى، من خلال تنظيم الندوات والأنشطة العلمية التي تسهم في إعداد كوادر طبية واعية وقادرة على تطبيق معايير السلامة والوقاية بكفاءة.

وقد تناولت المحاضرات أهمية الالتزام بالإجراءات الصحيحة لغسيل الأيدي باعتبارها من أهم وسائل الوقاية من العدوى والحد من انتقال الأمراض، مع التأكيد على دور التوعية الصحية في حماية الأفراد والمجتمع، خاصة داخل المؤسسات الطبية والتعليمية، وذلك بحضور الأستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والأطباء الامتياز، وهيئة التمريض، والعاملين بالمستشفيات، وسط تفاعل كبير من الحضور مع الأنشطة التوعوية والمحاضرات المقدمة خلال اليوم.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المحاضرين المشاركين تقديرًا لجهودهم العلمية والتوعوية المتميزة في إنجاح فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي ونشر ثقافة الوقاية ومكافحة العدوى.