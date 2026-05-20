النيابة العامة تستقبل أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ في زيارة إنسانية تعزز قيم التضامن والدعم

في إطار رؤية النائب العام المستشار/ محمد شوقي، لدعم أواصر التواصل المجتمعي، وتأصيل قيم الرعاية الإنسانية، استقبلت النيابة العامة، بمقر مكتب النائب العام، وفدًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى، في زيارة إنسانية تعكس أسمى معاني التضامن والدعم لأبنائنا الأطفال.

وقد رحب النائب العام بالأطفال والوفد المرافق لهم، معربًا عن بالغ سعادته بتلك الزيارة التي تحمل رسالة أمل وصمود، ومؤكدًا أن رعاية الأطفال ودعمهم نفسيًا وإنسانيًا يُعدان واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا، يعكس تلاحم مؤسسات الدولة مع مختلف الفئات الأولى بالرعاية.

وفي مأدبة إفطار غلبت عليها أجواء التفاؤل ومشاعر الألفة والبهجة، تبادل النائب العام الحديث مع الأطفال، وحرص على إدخال السرور إلى نفوسهم؛ تأكيدًا لأهمية الدعم المعنوي في مسيرتهم العلاجية والإنسانية.

كما شهدت الزيارة تقديم عدد من الهدايا التذكارية للأطفال، تعبيرًا عن التقدير والمحبة، في مشهد إنساني جسد معاني الرحمة والتكافل، وأبرز اهتمام النيابة العامة بدورها المجتمعي، إلى جانب رسالتها القضائية.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء مجلس إدارة مستشفى ٥٧٣٥٧ عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مثمنين تلك اللفتة الإنسانية التي تجسد دعم مؤسسات الدولة المصرية لأطفالها، وتعزز قيم الأمل والانتماء والتكاتف المجتمعي.