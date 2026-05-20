الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الشرقية تستعد لصلاة عيد الأضحى بتجهيز 5 آلاف مسجداً و833 ساحة

صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف على استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من جاهزية المساجد والساحات المحددة لأداء صلاة العيد بها في أجواء نظيفة وصحية حفاظا على صحة وسلامة المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوى ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة ، مثمناً دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال ، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن المديرية قامت برفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز ٥ آلاف مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعوياً بجانب ٨٣٣ ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتها وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى انه تم تكليف ١٦٦٦ إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف (أساسي – إحتياطي) بكل ساحة لتأدية صلاة العيد و٤١٦٥ مقيمي شعائر صلاة العيد بالمساجد.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك منها الإلتزام بالساحات التي حددتها المديرية لصلاة العيد، والعمل على تهيئتها وإعدادها على أكمل وجه بما يليق بقدسية الشعيرة وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع مراعاة الضوابط الشـرعية والآداب العامة، وتجنب الإختلاط، وما قد يخل بخشوع العبادة أو يسبب ازدحاماً غير منضبط وعدم السماح بأي إستغلال للساحات أو استخدامها في غير ما خُصصت له من أداء شعيرة صلاة العيد والمحافظة على نظافة الساحات بعد إنتهاء الصلاة، وعدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، مع الإلتزام التام بتعليمات الجهات المنظمة ومنع أي مظاهر تعوق حركة المصلين أوقد تتسبب في أذى لهم، مع التأكيد على توفير مخارج واضحة للطوارئ وتنظيم حركة الدخول والخروج وتوفير مكبرات صوت مناسبة تضمن وضوح الصوت للمصلين دون مبالغة أو تشويش قد يسبب الإزعاج للمحيطين وترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها بما يحقق الهدوء والإلتزام بآداب صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

بسمة عطا
السيارات الكلاسيكية
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
الفريق الطبي
