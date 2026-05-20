تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش الشيخ زايد لـ 3 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 5 متهمين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات الشيخ زايد ثان، والمقيدة برقم 1823 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 يوليو المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تأسيس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.