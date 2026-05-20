ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم

يزداد اهتمام المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بمعرفة الأحكام والسنن المتعلقة بشعيرة الأضحية، باعتبارها واحدة من أبرز العبادات التي تحمل معاني الطاعة والتقرب إلى الله، ولا تقتصر الأضحية على الذبح فقط، بل تمتد لتشمل آدابًا وأذكارًا ودعوات يستحب أن يحرص عليها المسلم خلال هذه اللحظات المباركة.

أوقات الطاعات والعبادات

ويحرص كثيرون على معرفة ما إذا كان هناك دعاء محدد يُقال أثناء الذبح، أو إن كان بإمكان المضحي الدعاء بما يشاء، خاصة أن أوقات الطاعات والعبادات تُعد من الأوقات التي يرجو فيها المسلم قبول الدعاء ونيل الثواب.

حكم الدعاء أثناء ذبح الأضحية

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل ورد من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة بشأن حكم الدعاء أثناء ذبح الأضحية، وما إذا كان ذلك جائزًا من الناحية الشرعية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن ذبح الأضحية يُعد من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأيام المباركة التي يضاعف فيها الأجر والثواب.

الدعاء أثناء ذبح الأضحية

وأشار إلى أن الدعاء في مثل هذه المواطن يُستحب شرعًا، لأن المسلم يتحرى دائمًا أوقات العبادة والطاعات ليتوجه فيها إلى الله بالدعاء، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع من الدعاء أثناء ذبح الأضحية.

وأضاف أن بإمكان المضحي أن يدعو الله بقبول أضحيته وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما يمكنه أن يدعو لنفسه ولأسرته وأبنائه وكل من يحب بما يتمناه من خير وبركة وصلاح.

الإكثار من الدعاء

وأكد أمين الفتوى أن الإكثار من الدعاء خلال هذه الأوقات المباركة أمر محمود ومستحب، لما يحمله من معانٍ إيمانية وروحانية تزيد من أجر العبادة وتقوي صلة العبد بربه، مشددًا على أن هذه اللحظات تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وطلب الخير في الدنيا والآخرة.