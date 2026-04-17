السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
ترفع علم باكستان.. ناقلة النفط شالامار تعبر مضيق هرمز

محمود نوفل

نقلت وكالة بلومبرج عن بيانات ملاحية القول بأن ناقلة النفط شالامار التي ترفع علم باكستان عبرت في وقت متأخر من يوم أمس مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة تنفيذ عملية معقدة لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، في محاولة لوقف التحركات الإيرانية التي تعطل الملاحة البحرية وتؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وتل أبيب وطهران.

ووفقا لتقارير دولية، دفعت البحرية الأمريكية بسفينتين حربيتين إلى المنطقة، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية تطهير المضيق من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعت نحو 12 منها، ورغم تأكيدات أمريكية بإغراق سفن زرع الألغام الإيرانية، يحذر خبراء من استمرار خطر إعادة نشرها.

تعتمد هذه العملية على تقنيات متطورة لتقليل المخاطر البشرية، حيث يتم استخدام طائرات مسيّرة ومروحيات، إلى جانب روبوتات مزودة بمتفجرات تُدار عن بُعد، لتفكيك الألغام أو تدميرها، ومع ذلك، تبقى الفرق المشاركة عرضة لهجمات محتملة، ما يفرض تعزيز إجراءات الحماية عبر نشر مزيد من السفن والطائرات بدون طيار.

ويؤكد خبراء أن إزالة الألغام البحرية عملية معقدة وبطيئة، قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نظرًا لأن الألغام منخفضة التكلفة وسهلة النشر، لكنها تحتاج إلى موارد ضخمة لاكتشافها والتعامل معها، بل إن مجرد الاشتباه بوجود ألغام كفيل بشل حركة الملاحة بالكامل.


وفي تطور لافت، بدأت البحرية الأمريكية في استبدال الوسائل التقليدية التي كانت تعتمد على الغواصين، بأنظمة أكثر تطورًا، مثل مركبات غير مأهولة تعمل تحت الماء وعلى سطحه، مزودة بأنظمة سونار متقدمة. ومن أبرز هذه التقنيات نظام “آرتشرفيش”، وهو روبوت يشبه الطوربيد، يُوجَّه عن بُعد ويحمل شحنة متفجرة لتدمير الألغام بدقة عبر عملية انتحارية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال التحديات قائمة، خاصة مع احتمال استهداف إيران لفرق إزالة الألغام، ما قد يبطئ العملية ويزيد من خطورتها، وبينما يُعوّل مستقبلًا على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدمة لتسريع عمليات الكشف والتدمير، فإن استخدام أسراب روبوتية مستقلة بالكامل لا يزال بعيدًا عن التطبيق الفعلي حتى الآن.

مضيق هرمز عام باكستان ناقلة نفط الولايات المتحدة الألغام البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير: فتح مضيق هرمز يحسن حركة الملاحة ويساهم في عبور 30 سفينة

أرشيفية

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة ونشاط رياح وأتربة وفرص أمطار متفرقة اليوم

صورة أرشيفية

مسؤول إيراني: جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قد تعقد في باكستان الإثنين

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد