الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إغلاق مضيق هرمز يُشعل أزمة اقتصادية عالمية ويضغط على واشنطن وبكين

مضيق هرمز
مضيق هرمز
هاني حسين

أكد ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب الأمريكية الإيرانية تحمل تبعات اقتصادية بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أن تصعيد واشنطن عبر الحصار في مضيق هرمز سيُفاقم هذه التداعيات بشكل أكبر، خاصة مع تعطل حركة الملاحة أمام السفن بمختلف جنسياتها.


وأوضح زونس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التأثيرات لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى دول كبرى مثل الصين، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع طهران، لافتًا إلى أن بكين ترى أن الضرر الواقع عليها قد يفوق تأثيره على الولايات المتحدة، رغم تأثر الأخيرة أيضًا بارتفاع أسعار النفط والطاقة.

وأشار إلى أن تعطيل حركة التجارة عبر المضيق يؤدي إلى ارتباك سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ما يتعلق بإمدادات الغاز المسال القادمة من دول الخليج، والتي تدخل في صناعات حيوية، من بينها المعدات الطبية والتقنيات المتقدمة.


وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راهنت على أن التصعيد العسكري والاقتصادي سيدفع إيران إلى الاستسلام، إلا أن هذا الرهان لم يتحقق، مؤكدًا أن هذه السياسات لم تكن واقعية في تقديرها لطبيعة الموقف الإيراني.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية عالميًا، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على تراجع أي من الطرفين أو الوصول إلى تسوية قريبة.

ترامب
ترامب
ترامب

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ

