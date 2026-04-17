أستاذ علوم سياسية: إغلاق مضيق هرمز يُشعل أزمة اقتصادية عالمية ويضغط على واشنطن وبكين

أكد ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب الأمريكية الإيرانية تحمل تبعات اقتصادية بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أن تصعيد واشنطن عبر الحصار في مضيق هرمز سيُفاقم هذه التداعيات بشكل أكبر، خاصة مع تعطل حركة الملاحة أمام السفن بمختلف جنسياتها.



وأوضح زونس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التأثيرات لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى دول كبرى مثل الصين، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع طهران، لافتًا إلى أن بكين ترى أن الضرر الواقع عليها قد يفوق تأثيره على الولايات المتحدة، رغم تأثر الأخيرة أيضًا بارتفاع أسعار النفط والطاقة.

وأشار إلى أن تعطيل حركة التجارة عبر المضيق يؤدي إلى ارتباك سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ما يتعلق بإمدادات الغاز المسال القادمة من دول الخليج، والتي تدخل في صناعات حيوية، من بينها المعدات الطبية والتقنيات المتقدمة.



وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راهنت على أن التصعيد العسكري والاقتصادي سيدفع إيران إلى الاستسلام، إلا أن هذا الرهان لم يتحقق، مؤكدًا أن هذه السياسات لم تكن واقعية في تقديرها لطبيعة الموقف الإيراني.

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية عالميًا، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على تراجع أي من الطرفين أو الوصول إلى تسوية قريبة.