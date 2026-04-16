أزمة طاقة غير مسبوقة.. تحذير من إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب

حثّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي على إدراج إجراءات "مفصلة للغاية" للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط.

وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين في عاصمة كوريا الجنوبية سول، إن "إيران لديها برنامج نووي طموح وواسع النطاق، ولذلك سيتطلب كل ذلك وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا "من دون ذلك، لن يكون هناك اتفاق، بل وهم اتفاق".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أي اتفاق يتعلّق بالتكنولوجيا النووية "يتطلب آليات تحقق مفصلة للغاية"، مشددا على أهمية وجود نظام رقابة صارم يشمل جميع الأنشطة النووية الإيرانية.