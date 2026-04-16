بريطانيا: اقتراح فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز يقوض الأمن الاقتصادي العالمي

أعلنت إيفيت كوبر وزيرة خارجية بريطانيا، أن اقتراح فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز يقوض الأمن الاقتصادي العالمي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قد أشار في وقت لاحق ، إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يسبب ضررا هائلا ، لافتا إلى أن تحريك الملاحة العالمية ضروري لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.

وقال ستارمر في تصريحاته : وقد اجتمعت المملكة المتحدة بأكثر من 40 بلدا يشاركوننا بهدف استعادة حرية الملاحة، وهذا الأسبوع سنستضيف بالشراكة مع فرنسا قمة لإحراز تقدم في خطة مستقلة منسقة ومتعددة الدول لحماية الشحن الدولي لدى انتهاء الحرب.