الدفعة الثانية.. الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المتقدمين للدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة المتقدمين للدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية ٢٠٢٦م (الدفعة الثانية) من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة، والمقرر لهم أداء الاختبار التحريري المركزي يوم الأحد الموافق ٧ من يونيو ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

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في سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار الإدارة العامة للموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، جهودها في دعم منظومة العمل الإداري والوظيفي، وإنجاز العديد من الملفات والإجراءات التنظيمية خلال شهر مايو ٢٠٢٦م، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وأنهت الإدارة استيفاء الأوراق اللازمة لإتمام إجراءات تعيين دفعة الإمام الشعراوي، وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، كما انتهت من تنفيذ القرار رقم ٣٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦م اعتبارًا من ٤ / ٥ / ٢٠٢٦م بشأن حركة التنقلات لعام ٢٠٢٥م، وشملت ٢٤٤٣ موظفًا، مع تعميم القرار على جميع المديريات للتنفيذ.

كما انتهت الإدارة من إجراءات لجنة الموارد البشرية لشهر مايو، واستكمال إجراءات ندب ١٣٠ موظفًا من المديريات الإقليمية والديوان العام، ونقل ٢٥ موظفًا، إلى جانب تنفيذ ٧٤ حكمًا خاصًا بالنقل والتعيين للعاملين بالمديريات الإقليمية والديوان العام.

وشملت الإنجازات الانتهاء من إجراءات ٨ قرارات لبلوغ السن القانونية للتقاعد، وإنهاء إجراءات حالتي وفاة، وتنفيذ حكمين قضائيين للعودة إلى العمل، فضلًا عن إنهاء إجراءات ١٢ حالة عودة وجوبية للعمل.

كما انتهت الإدارة من تنفيذ ٤٦ حكمًا قضائيًا خاصًا بتعديل الترقيات، وإنهاء إجراءات صرف العلاوة التشجيعية لعدد ٣٨٨٢ موظفًا بالديوان العام والمديريات الإقليمية، ومنح حافز بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي لعدد ١٢٥ موظفًا من الحاصلين على درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراة.

وفي مجال الخدمات الوظيفية، انتهت الإدارة من إجراءات لجنة الإجازات على مستوى الديوان العام والمديريات الإقليمية من خلال ٤ اجتماعات، أسفرت عن اعتماد إجازات لعدد ٣٩٢ موظفًا.

وفي إطار دعم جهود الدولة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، أعدت الإدارة ٦٠٠ بيان حالة وظيفية للعاملين الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على وحدات سكنية بمشروع «زهرة العاصمة» من المنتقلين بالديوان العام.

كما أعدت ٥٠ شهادة خبرة للأئمة، وعددًا من بيانات الحالة الوظيفية للجهات الخارجية، فضلًا عن إعداد ١٠٠ بيان حالة وظيفية للإدارة العامة لتنمية المواهب، و٣٠ بيان حالة وظيفية للإدارة العامة للعلاقات الخارجية للسادة الأئمة المرشحين للعمل بالخارج.

وواصلت الإدارة تمرير الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية الخاصة بالعاملين بالديوان العام بصورة يومية من خلال منظومة الموارد البشرية بالعاصمة الجديدة، إلى جانب تحديث الملف الوظيفي بمنظومة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للديوان العام، مع استمرار العمل على تحديث المنظومة بالمديريات الإقليمية.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات الوظيفية المقدمة للعاملين، بما يدعم مسيرة التحديث المؤسسي والتحول الرقمي داخل الوزارة، ويرتقي بمستوى الأداء الإداري في مختلف قطاعاتها.