شاب ينهي حياة نجل عمه ويستعين بآخر لإخفاء الجثة بالبحيرة.. لهذا السبب

شهدت قرية "النظامية" التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مأساوية، حيث تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وصلة الرحم، وأقدم على إنهاء حياة ابن عمه في مقتبل العمر بطلق ناري، إثر مشادة كلامية بينهما بعدما ضبطه المجني عليه في وضع مخل مع فتاة داخل أرضه الزراعية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تفقد المجني عليه أرضه الزراعية بقرية النظامية، ليفاجأ بنجل عمه المتهم الأول ويدعى محمد.إ.ال، رفقة فتاة، في أثناء إقامتهما علاقة غير شرعية داخل الأرض.

​وعندما توجه المجني عليه لمعاتبة ابن عمه على هذا الفعل الفاضح وانتهاك حرمة ملكيته، نشبت بينهما مشادة كلامية حادة، فاستشاط المتهم غضبًا وأخرج سلاحًا ناريًا كان بحوزته، وأطلق عيارًا صوب ابن عمه أرداه قتيلًا في الحال.

وعقب ذلك استعان المتهم بصديقه ويُدعى "عنتر.ال"، لمساعدته في التخلص من الجثمان وطمس معالم الجريمة، ونقل المتهمان جثة المجني عليه وألقياها داخل أحد صناديق القمامة بالقرية.

و​عقب اكتشاف الجثة، وجه اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة، نجحت القوات في تحديد هوية المتهمين وأماكن اختبائهما.

​وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي "محمد.إ.ال"، والفتاة المرافقة له، وصديقه المشارك في الجريمة، وبمواجهتهم بالتحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليًا على النحو المشار إليه.

و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

​وعقب استجواب المتهمين ومواجهتهم بأدلة الاتهام، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.