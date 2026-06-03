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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد عبد الفضيل القوصي

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي
وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي
إيمان طلعت

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأحد أبرز علماء العقيدة والفلسفة في العصر الحديث، الذي وافته المنية في ٣ من يونيو ٢٠٢٠م، بعد مسيرة علمية وفكرية حافلة بالعطاء وخدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية.

من هو الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي؟ 

وُلد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بمركز قوص بمحافظة قنا في ١٢ من فبراير ١٩٤٤م، وحفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية، ثم التحق بالأزهر الشريف حتى تخرج في كلية أصول الدين بالقاهرة، قسم العقيدة والفلسفة عام ١٩٦٧م.

وحصل على درجة الماجستير في العقيدة والفلسفة عام ١٩٦٩م عن رسالته «العِلّية ومشكلاتها في الفلسفة الإسلامية»، ثم حصل على درجة الدكتوراه في التخصص ذاته عام ١٩٧٥م عن رسالته «الفلسفة الإشراقية عند صدر الدين الرازي».

وتدرج في السلك الأكاديمي بجامعة الأزهر حتى أصبح أستاذًا للعقيدة والفلسفة، وتولى عددًا من المناصب العلمية والإدارية البارزة، منها: وكيل كلية أصول الدين، ونائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجمع اللغة العربية، كما تولى حقيبة وزارة الأوقاف في ١٨ من يوليو ٢٠١١م.

وعُرف الدكتور القوصي بمشروعه الفكري الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بعدد من المؤلفات والدراسات العلمية في العقيدة والفلسفة والفكر الإسلامي، من أبرزها: «موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين»، و«إفلاس الفكر الماركسي»، و«رؤية إسلامية في قضايا العصر»، إلى جانب العديد من البحوث والمقالات العلمية.

وإذ تُحيي وزارة الأوقاف هذه الذكرى، فإنها تؤكد اعتزازها بعلمائها الأجلاء الذين أسهموا في خدمة الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم وعطاء.

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