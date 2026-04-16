روسيا : ملتزمون بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل محيطات العالم

أكدت ممثلة روسيا بالأمم المتحدة، الالتزام بسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة كافة دون استثناء، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت ممثلة روسيا بالأمم المتحدة: “الضربات على المدنيين والبنى التحتية غير مقبولة”.

وأضافت ممثلة روسيا بالأمم المتحدة:"ملتزمون بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وكل محيطات العالم".

وفي ساق متصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن أي اقتراح بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز يقوض الأمن الاقتصادي العالمي .

وكان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قد أشار في وقت لاحق ، إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يسبب ضررا هائلا ، لافتا إلى أن تحريك الملاحة العالمية ضروري لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.