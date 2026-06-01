أهالي دمنهور يؤدون صلاة الغائب على محاسب توفي في الغربة

شهدت مدينة دمنهور حالة من الحزن الشديد، بعد أداء الأهالي صلاة الغائب على محاسب مصري يُدعى إبراهيم الزواوي، والذي وافته المنية أثناء عمله في السعودية، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وشهد أحد مساجد مدينة دمنهور إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب والأصدقاء، الذين حرصوا على توديع الراحل والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفقيد كان قد غادر مصر منذ عدة سنوات بحثًا عن العمل، حيث استقر في السعودية لممارسة عمله كمحاسب، إلى أن وافته المنية بشكل مفاجئ، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه.

وأكد مقربون من الأسرة عبر مواقع التواصل" أن الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع، وعُرف بحسن الخلق، مشيرين إلى أن آخر زيارة له إلى مصر كانت تحمل الكثير من المشاعر، حيث تحدث خلالها مع بعض المقربين بشكل اعتبره البعض “إحساسًا مبكرًا” برحيله.

وخيمت أجواء الحزن على أسرته، خاصة والدته وأبنائه الثلاثة، الذين تلقوا الخبر بصدمة بالغة، فيما نعاه أهالي منطقته بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.