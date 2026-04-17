توم براك: يجب إيجاد بدائل لمضيق هرمز لتأمين إمدادات الطاقة

دعا المبعوث الأمريكي، توم براك، إلى ضرورة البحث عن بدائل استراتيجية لـمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وذلك لضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.



وجاءت تصريحات براك، في سياق نقاشات متصاعدة حول أمن الملاحة في منطقة الخليج، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة حيوية وحساسة في منظومة الطاقة الدولية.



وأكد المسؤول الأمريكي أن الاعتماد المفرط على هذا الممر البحري يعرّض الأسواق العالمية لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي قد تهدد حرية الملاحة، مشددًا على أهمية تنويع مسارات نقل النفط والغاز، سواء عبر خطوط أنابيب بديلة أو ممرات بحرية أخرى.



وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، دفعت العديد من الدول المستهلكة والمنتجة للطاقة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لضمان استدامة الإمدادات. ويرى خبراء أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الدولي.