رئيس وزراء باكستان: ندعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة

رحّب رئيس وزراء شهباز شريف بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا دعم بلاده لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، في ظل التصعيد الذي شهدته الساحة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة.



وقال شريف، إن باكستان تأمل أن يمهّد وقف إطلاق النار الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، مشددًا على ضرورة البناء على هذه الخطوة للوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة تُنهي دوائر العنف المتكررة.



وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تدعم أي مبادرات دبلوماسية من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يمثل أولوية دولية، نظرًا لتأثيراته المباشرة على الاستقرار العالمي.



ويأتي هذا الموقف في سياق ترحيب دولي واسع بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، وسط تحركات دبلوماسية تقودها قوى إقليمية ودولية.