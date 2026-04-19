الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

رامي المهدي

لحظات مرعبة عاشها أهالي شارع الترولي في منطقة مؤسسة الزكاة، حيث تحول مصنع أخشاب بمؤسسة الزكاة في المرج إلى كتلة ضخمة من اللهب، بعد ما اندلع حريق مفاجئ التهم المكان بسرعة مدهشة.

الدخان تصاعد بكثافة ليغطي السماء، والنيران انتشرت كأنها تلاحق كل شيء في طريقها، بينما وجد العمال أنفسهم أمام لحظات حاسمة لا تحتمل التردد، فكان الهروب هو الخيار الوحيد وسط صرخات ودقائق بدت وكأنها لا تنتهي، في مشهد أعاد إلى الأذهان خطورة اللحظة حين يتحول العمل اليومي إلى كارثة مفاجئة.

من هنا بدأت قصة الخوف والصراع مع الزمن والحريق،  حيث كان العمال يؤدون مهامهم، وأصوات المعدات تملأ المكان، قبل أن يتسلل الدخان فجأة من أحد الأركان، ثم تتسارع النيران بشكل مرعب، كأنها وجدت طريقها بسرعة إلى كل ما حولها.

 

دقائق قليلة، وتحول المكان إلى كتلة لهب كثيفة، وأصبح الخشب الذي يستخدم في العمل لكتلة من النار، لم يكن هناك وقت للتفكير، العمال خرجوا مسرعين، بعضهم يصرخ، وآخرون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

هنا بدأ الأهالي يتجمعون على بعد أمتار، يراقبون المشهد في صمت ممزوج بالصدمة والخوف، بينما أعمدة الدخان ارتفعت لتغطي السماء فوق المنطقة.

الحماية المدنية

وفور إخطار قوات الحماية المدنية وصلت سيارات الإطفاء، لتبدأ في مواجهة مباشرة مع النيران، استغرقت ما يقرب من 5 ساعات للسيطرة على السنة اللهب.

القصة كاملة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت قوات الإطفاء في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

فصل التيار الكهربائي

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المصنع، فيما تم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي لحين السيطرة على الحريق.

أسباب الحريق

وتشير المعاينة الأولية إلى أن النيران اندلعت داخل مخزن الأخشاب، ما ساهم في سرعة انتشارها، فيما يجري حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زبدة الفول السوداني للرجيم
إيمان العاصي
