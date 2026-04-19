حريق هائل في شقة بالقرب من فندق شهير بحلوان .. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

اندلع حريق داخل شقة سكنية تقع بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة حلوان، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ورواد المنطقة، خاصة مع تصاعد ألسنة الدخان من موقع الحادث.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث بدأت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الحادث لتأمين المنطقة وتسهيل عمل رجال الإطفاء، فيما تجري محاولات للسيطرة الكاملة على الحريق، وجاي فحص أسباب اندلاعه وملابساته، مع تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.