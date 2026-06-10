مهمة عسكرية سرية لتأمين عبور 100 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه بتنفيذ "مهمة عسكرية سرية" الشهر الماضي لدعم عبور ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن العملية أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) اليوم /الأبعاء/ - إن الجهود العسكرية الأمريكية أدت إلى عبور أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بسلام، مشيراً إلى أن العملية نُفذت لضمان استقرار حركة التجارة في المنطقة.

وأضاف أن هذه التطورات تعكس قدرة الولايات المتحدة على تأمين الممرات البحرية الحيوية، مؤكدا أن "مضيق هرمز يخضع للسيطرة الأمريكية وليس الإيرانية".

وقال إن اقتصاد إيران وجيشها تضررا، وإن الوضع الحالي يمثل "نهاية دورها" في المنطقة.