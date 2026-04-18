حريق هائل يلتهم مصنع أخشاب في مؤسسة الزكاة | صور

اندلع حريق داخل مصنع أخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لحي المرج بمحافظة القاهرة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في محيط الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت قوات الإطفاء في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المصنع، فيما تم فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي لحين السيطرة على الحريق.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن النيران اندلعت داخل مخزن الأخشاب، ما ساهم في سرعة انتشارها، فيما يجري حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.