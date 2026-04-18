السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بشقة سكنية بشارع عمر بن الخطاب من شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي في شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بشارع عمر بن الخطاب من شارع أحمد عرابي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، وأتت النيران بغرفة صالون فقط وتم الإخماد والتبريد، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.