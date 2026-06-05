بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

نقلت صفحة الأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف 19 ذي الحجة لعام 1447 هـ، الموافق 2026/6/5 م.

وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ: كريم مسعود الجَنْبِيهي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، وسيُلقي خطبة الجمعة: أ.د/إبراهيم الهدهد.،أستاذالبلاغة والنقد،ورئيس جامعة الأزهرالأسبق، وسوف تكون الخطبة تحت عنوان: (وقولوا قولآ سديدآ).

هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف أنه في حال اغتسل الشخص ونسي استحضار نية الوضوء فإنه لا يجوز له الصلاة بدون وضوء في حالات محددة.

وأوضح جمعة في إجابته عن سؤال حول حكم الصلاة لمن اغتسل ونسي نية الوضوء أنه إذا كان الاغتسال لمجرد التبرد والنظافة أو كان غسلا مسنونا نافلة فلا يجوز له الصلاة به بل ينبغي عليه استحضار النية فإن لم يفعل وجب عليه أن يتوضأ.

وفي المقابل أشار إلى أنه إذا كان الغسل لرفع الحدث الأكبر أو الجنابة فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو الوضوء تعيينا لأن ما رفع الكبيرة رفع الصغيرة تلقائيا ليرتفع الحدث الأصغر تبعا للأكبر.

كيفية الغسل الصحيح

وفي سياق متصل أفاد الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن تعميم ظاهر الجسد كاملا بالماء مع نية التطهر يصح غسلا شرعيا لرفع الجنابة حتى وإن لم يراع الشخص الترتيب المعهود في غسل الأعضاء.

وأكد ممدوح في مقطع فيديو بثته الدار عبر قناتها على يوتيوب أن هذا التعميم يجزئ تماما عن الوضوء ولا يُطلب من المسلم إحداث وضوء جديد بعده لكي يصلي.

هل غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة؟

ومن جانبها بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية حكم إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة أو العكس موضحة أن النية في الاغتسال لا تعد ركنا من الأركان الضرورية للطهارة عند بعض الفقهاء.

وجاء ذلك في رد اللجنة على سؤال لشاب أجنب ثم اغتسل بنية الجمعة فقط حيث أكدت الفتوى أن هذا الاغتسال صحيح ويحل محل غسل الجنابة بناء على رأي أئمة المذهب الحنفي.

واستشهدت اللجنة بالحديث النبوي الشريف من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

