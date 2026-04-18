ماس كهربائي وراء حريق 3 مصانع بالقناطر الخيرية في القليوبية

كشفت المعاينة الأولية لحريق 3 مصانع بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن سبب اندلاع النيران يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال الحريق وامتداده بين المصانع.

السيطرة على الحريق

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.



وتواصل الأجهزة المختصة جهودها للانتهاء من أعمال التبريد ومنع تجدد الاشتعال، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، كما تم التوجيه بقطع التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وأسفر الحريق عن اندلاع النيران داخل مصنع لتصنيع الأخشاب على مساحة تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، كما امتدت إلى عدد (2) مصنع لحقن البلاستيك على مساحة 1000 متر مربع لكل مصنع، بإجمالي مساحة تصل إلى 3000 متر مربع للمصانع الثلاثة.